دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الصحفي السعودي قينان الغامدي بعد تصريحات للأخير روى فيها قصة عنوان اعتُبر "مسيئا" لنادي الهلال عام 2012 وادعى أن بن مساعد (الرئيس النادي آنذاك) لم ينتقد العنوان بل رد عليه بكلمة "فداك".

وقال الغامدي في حوار مع قناة روتانا السعودية إن عنوان "فتح الهلال زين" والذين نُشر في صحيفة الشرق التي كان يرأس تحريرها، كان الهدف منه الإثارة فقط كما أنه كان اقتراح نائب رئيس التحرير ووافق هو شخصيا عليه.

وأشار الصحفي السعودي إلى أنه تحدث مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد قبل صدور العدد وأبلغه بأن عنوانا سيُنشر في الصحيفة سيُغضب الأمير، مشيرا إلى أن الثاني قال له: "فداك"، ودافع عن الصحيفة بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

من جانبه، رد بن مساعد على الغامدي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا: "أحترم الأستاذ قينان كثيرًا،ولكن يبدو أن الذاكرة خانته والتبس عليه الأمر فما ذكره في البرنامج مسيء لي فلا يمكن أن أقول ( فداك) عن إساءة لا تخصني بل تخص نادي أرأسه عدا أن كلمة ( فداك) ليست من مصطلحاتي، ومن يعود لتصريحاتي بعد ظهور العنوان سيجد أنني هاجمته بشدة ولم أدافع عنه كما تفضل"، حسب قوله.

ونشر أحد المغردين تغريدة لبن مساعد بعد نشر العنوان، قال فيها عام 2012: "وصلت البذاءة في العناوين الرياضية لبعض الصحف لحد لايمكن وصفه، ولا أظن أن عاقلاً يرضى بذلك ،لن نشتكي لأن التجربة أثبتت أن لا جدوى من ذلك"، حسب قوله.