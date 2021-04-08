(CNN)-- فازت رياضية نيجيرية "حامل" بالميدالية الذهبية في المهرجان الرياضي الوطني الجاري، وحصلت على الميدالية الذهبية في الحدث متعدد الرياضات، الذي يحدث كل عامين في البلاد.

أمينات إدريس، 26 عامًا، الحامل في شهرها الثامن، فازت بفئة بومساي المختلطة في التايكوندو، حسبما قال المنظمون يوم الاثنين، واصفين إنجازاتها بأنها "ملهمة".

كما حصلت إدريس، التي يمكن رؤيتها في مقطع فيديو تم نشره على تويتر يوضح أساليب قتالية مختلفة، على ميداليات أخرى في فئة محاكاة غير قتالية للتايكواندو تُعرف باسم بومساي.

وقالت إدريس لشبكة CNN، الأربعاء، إنها تشعر بالبهجة لإنجازها في الحدث الذي أقيم في ولاية إيدو.

وأضافت أنه "امتياز بالنسبة لي. قررت فقط أن أجربه بعد التدريب عدة مرات... إنه شعور جيد حقًا".

وتابعت إدريس: "قبل أن أحمل، كنت أستمتع دائمًا بالتدريب، لذا لا يبدو الأمر مختلفًا مع الحمل".

ومع ذلك، لم يجد الجميع مشاركتها في الألعاب ملهمة.

انتقدها البعض لمشاركتها في الرياضة بسبب تقدم مرحلة حملها.

وكتب أحد مستخدمي تويتر، إيغا موري: "هذا مقرف إلى حد ما أكثر من كونه مصدر إلهام".

بينما قالت مُعلقة أخرى، أنجيلا: "هذه هي الطريقة التي يضعون بها أنفسهم في المشاكل ويضغطون على موظفي الأمومة لمشاكل يمكن الوقاية منها".

لكن آخرين دافعوا عن مشاركتها في المهرجان الرياضي.

وقال أحد مستخدمي تويتر: "أحب الطريقة التي جعلت بها التسلسل سهلًا جدًا للعيون. أداء رائع. دع أولئك الذين لديهم تعليقات جاهلة يدفنون رؤوسهم في الخزي. بومساي ليست معركة ولكنها مزيج تكتيكي من الحركات ضد الهجمات الخيالية".

وقالت إدريس إن العديد من منتقديها ليسوا على دراية بالأشكال المختلفة للتايكوندو.

ورأت أمينات إدريس أن "الكثير من الناس لا يفهمون ما هو موضوع التايكوندو في الواقع. أشعر أن هذا وسيلة لتثقيف الناس حول هذا. للتايكواندو فرعين: الرياضة القتالية وبومساي - وهو شكل من أشكال التمرين... مجرد عرض تقنيات اليد والساق في التايكوندو. شاركت في حدث بومساي"، حسبما قالت لشبكة CNN.

وأشارت إلى أنها "شعرت أنه لم يكن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بها، لذلك قررت أن أجربها. لقد أكد طبيبي، وكذلك الهيئة المنظمة للألعاب، أنني مؤهلة للمشاركة في رياضة عدم الاحتكاك".

وفي بيان أُرسل إلى CNN بعد ظهر الأربعاء، قال رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الرياضة الوطني هذا العام، فيليب شيبو، إن إدريس سُمح لها بالمشاركة في الألعاب بعد الفحص الطبي.

وقال شيبو: "لقد حصلت على الشهادة والموافقة عليها للمشاركة. كما أنها كانت تتدرب لعدة أشهر قبل مشاركتها في البطولة".