قبل مباراة "الكلاسيكو".. هذا ما قاله زيدان عن كيليان مبابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث المدرب الإسباني زين الدين زيدان، عن مواطنه كيليان مبابي،مشيرا إلى أنه لاعب رائع وهو يعرفه جيدا وترك الاحتمالات مفتوحة بشأن قدومه إلى ريال مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة، السبت: "الأمر مختلف، أنا أعرفه جيدا (مبابي) لكنه لاعب في فريق آخر، ولا يمكن أن أتحدث عنه".

وأكد المدرب الفرنسي أنه يركز على مبارة فريقه أمام برشلونة السبت في الدوري الإسباني ولا يفكر بأمور أخرى.

وامتدح زيدان اللاعب الفرنسي واصفا إياه بـ"الرائع"، ومشيرا إلى أنه هو من سيحدد مستقبله تاركا الأمور مفتوحة.

وسيستضيف الريال غريمه التقليدي في واحدة من أكثر مباريات "الكلاسيكو" أهمية منذ زمن طويل إذ يشتد الصراع هذا الموسم على المراكز الثلاثة الأولى بين الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.