دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودّع نادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، السبت، رُغم فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف من تونغيت السنغالي، في مباراتهما على استاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفشل الزمالك في التأهل لدور الثمانية للبطولة، بعد تمكن مولودية الجزائر من إدراك التعادل مع الترجي التونسي بهدف في الدقيقة 68، وذلك في المباراة التي جمعتهما، السبت، على استاد رادس في تونس.

وارتبط مصير الزمالك بنتيجة مباراة مولودية الجزائر والترجي، لاحتلاله المركز الثالث في عدد النقاط.

وضمن الترجي التأهل المبكر بعد تربعه على رأس المجموعة الرابعة مع حيازته 10 نقاط، تلاه مولودية الجزائر (8 نقاط)، والزمالك (5 نقاط)، وتوينغيت (4 نقاط).

وجاء تعادل المولودية مع الترجي بمثابة الضربة القاسمة لآمال الزمالك، وصيف النسخة السابقة لدوري أبطال إفريقيا.

والأهلي المصري، الفائز بالبطولة العام الماضي، والترجي التونسي والوداد المغربي ومولودية الجزائر من الفرق العربية المتأهلة لدور الثمانية.