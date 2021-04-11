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نشر الأحد ، 11 ابريل / نيسان 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الزمالك المصري، السبت، تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي بسبب "منافسة غير شريفة" في مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري، والتي أدت لخروج الفريق المصري من دوري أبطال أفريقيا.

وقال المتحدث باسم نادي الزمالك، عمرو الدردير، في تصريحات متلفزة، إن الفريق سيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي بعد تعادل الترجي والمولودية.

وأشار الدردير إلى أن ما حدث "ليس كرة قدم وليست منافسة شريفة"، وسط اتهامات بالتراخي من الجانب الفريق التونسي أدت لخروج الفريق المصري من البطولة.

وودع الزمالك البطولة بعد تعادل الترجي ومولودية الجزائري بهدف لمثله، ليصل الفريق الجزائري إلى نقطته التاسعة مقابل 8 نقاط للفريق المصري الذي فاز برباعية مقابل هدف وحيد على حساب تولغيث السنغالي.

وأكد المتحدث باسم النادي أن اتصالات على مستوى عالي ستجري بين اللجنة التي تدير النادي والاتحاد الأفريقي من أجل الحفاظ على حقوق الزمالك.