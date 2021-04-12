دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدم النادي الأهلي امصري بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم بحق لاعب نادي الزمالك للشباب إمام عاشور وعدد من زملائه، بسبب "الشتائم والسباب" بحق الفريق الأحمر، حسبما جاء في بيان النادي المصري.

وقال الأهلي في بيانه: "تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم".

وتابع الفريق الأحمر في بيانه قائلا: "بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر".

وأضاف الأهلي في البيان نفسه: "وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة"، وقثا للنادي.

وكان قد ظهر عاشور وعدد من لاعبي الزمالك في غرف تبديل الملابس وهم يشتمون الأهلي بألفاظ "خارجة".