دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صنع باريس سان جيرمان الفرنسي المفاجأة، الثلاثاء، بإقصائه حامل اللقب، بايرن ميونخ الألماني، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته بهدف نظيف على أرضه.

فعلى أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، باريس، أهدر أصحاب الأرض العديد من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن يعاقبه بايرن ميونخ بهدف عبر اللاعب الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وحاول البايرن في الشوط الثاني تسجيل الهدف المؤهل لنصف النهائي، لكن الفريق الباريسي نجح بالتماسك حتى نهاية المباراة، وأضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني.

واستفاد أصحاب الأرض من نتيجة مباراة الذهاب إذ كان قد حقق الفوز في ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتفوق بفارق الأهداف خارج الأرض.

وفي المباراة الثانية من الدور ربع النهائي، عبر تشيلسي الإنجليزي عقبة بورتو البرتغالي، رغم الخسارة بهدف نظيف، إذ استفاد من نتيجة الذهاب الذي انتهى بهدفين نظيفين.

وسينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في حين سيواجه تشيلسي الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول.