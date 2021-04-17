دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى عضو شرف نادي النصر والنائب السابق لرئيس النادي، الأمير الوليد بن بندر، أن بعض لاعبي الفريق "الأصفر" تعرضوا لعملية تشويه من جانب بعض وسائل الإعلام كي لا يكونوا قدوة لغيرهم.

وقال الأمير السعودي في مقابلة عبر برنامج "كورة" مع الإعلامي تركي العجمة، أن الإعلام النصراوي لم ينقذ اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله من العقوبة التي تعرض لها، بل أنصفه في حين أن الإعلام الهلالي هو من أدانه بغير حق.

وتابع النائب السابق لرئيس نادي النصر قائلا إن الفرق كان يمتلك 3 لاعبين يفتخر بهم كل مسلم وتظهر صورهم في المساجد كل جمعة وكل أسبوع كانوا يتوجهون لأداء العُمرة.

وقصد الأمير السعودي كل من اللاعبين المغربيين، حمدالله ونورالدين إمرابط إلى جانب النيجيري أحمد موسى، وأشار إلى أن اللاعبين الثلاثة تعرضوا لحملة "ِشيطنة" لأن البعض لم يعجبه أن يكونوا قدوة للناشئين، حسب قوله.