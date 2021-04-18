دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على غياب الحارس الدولي محمد الشناوي عن قمة الأحد المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن "قلبه يقطر دما" في إشارة غير مباشرة إلى سعادته النسبية بغياب الحارس أمام الفريق الذي يشجعه (الزمالك).

وقال أديب ف برنامجه (الحكاية): "تم علاج عدد كبير من الإصابات، الفريقان جاهزن بنجومهما باستثناء العملاق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي".

وأضاف الإعلامي المصري: "قلبي يقطر دما إن العظيم العبقري السد الكبير الشناوي غير موجود أكيد أنا زعلان ومتدايق، كان نفسي يبقى شنشن موجود لكن شنشن مش موجود".

وسيلتقي الأهلي بالزمالك الأحد في مباراة مؤجلة من الدوري المصري للمحترفين بوجود تقنية الفيديو المساعد للحكم، في قمة الكرة المصرية بين الفريقين الأكثر شعبية في البلاد.

يذكر أن أديب يُعرف بحبه لفريق الزمالك وتشجيعه له، وقد أعلن ذلك في مرات عدة عبر البرنامج الذي يقدمه.