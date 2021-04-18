دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات محلية أوروبية أخرى، الأحد، رفضهم لمساعي إنشاء بطولة كروية جديدة، تسمى "السوبر الأوروبي" أو "سوبرليغ".

جاء ذلك في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ودوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومن شأن البيان أن يفتح حربًا على ما قالت تقارير لصحف أوروبية أن شركة "DAZN" الأمريكية والأوكرانية تسعى إلى إنشاء بطولة "سوبرليغ" لتضم 16 فريقاً أوروبيًا، وأنها ربما تصبح منفصلة عن دوري أبطال أوروبا.

وقال البيان المشترك: "سوف نظل متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف البيان: "سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا، على جميع المستويات، القضائية والرياضية على حد سواء، من أجل منع حدوث ذلك. تستند كرة القدم إلى المسابقات المفتوحة والجدارة الرياضية؛ لا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى".

وأشار البيان إلى أنه "كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الستة، سيتم منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

وشكر البيان "الأندية في البلدان الأخرى، خاصة الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام إلى هذا"، داعيًا "كل محبي كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في النضال ضد مثل هذا المشروع إذا تم الإعلان عنه. استمرت هذه المصلحة الذاتية المستمرة لعدد قليل من الناس لفترة طويلة جدًا. لقد طفح الكيل".