دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تلعيق للاعب من الأندية "المنشقة" عن البطولات الأوروبية، أكد النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، الإثنين، أن "الأحلام لا يمكن شراؤها".

وقال فيرنانديز في تعليق على مقال نشره لاعب نادي ولفرهامبتون ووندرز الإنجليزي، دانييل بودينس، حول بطولة "دوري السوبر الأوروبي" في "ستوري" له عبر صفحته على إنستغرام: "لا يمكن شراء الأحلام".

ويأتي هذا التعليق ليكون الأول من لاعب في الفرق التي أعلنت تأسيسها للبطولة المثيرة للجدل، كما أن اللاعب البرتغالي يعتبر أحد أهم النجوم الذين يراهن عليهم المنظمون تسويقيا في البطولة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني أليكساندر شيفيرين، أن اللاعبين الذين سيشاركون في هذه المسابقة لن يلعبوا في البطولات الدورية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان قد أعلن 12 ناديا انشقاقهم عن البطولات الأوروبية وتشكيل بطولتهم الخاصة بهدف زيادة العوائد المالية "ورفع جودة اللعبة".