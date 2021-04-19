12 فريقا أوروبيا يعلنون "دوري السوبر" لكرة القدم.. كل ما قد تود معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن نادي توتنهام الإنجليزي إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الإثنين، دون ذكر أسباب واضحة، ما أثار علامات استفهام حول توقيت الإقالة الذي يأتي قبل أيام قليلة من نهائي كأس الرابطة وصبيحة الإعلان عن انشقاق عدد من الأندية الاوروبية عن الاتحاد الأوروبية وتكوين بطولة "السوبر الأوروبي".

وأكد النادي في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي أنه أقال مورينيو والكادر الفني الذي يعمل معه وأن راين ماسون سيستلم المهمة خلفا له، دون ذكر أسباب.

ووجه رئيس النادي، دانييل ليفي، الشكر للمدرب البرتغالي، على مهنيته وبقائه مع الفريق في الظروف الصعبة الخاصة بجائحة كورونا.

وحاولت CNN التواصل مع ممثلي المدرب البرتغالي للتعليق على أسباب الإقالة دون أن تتلقى ردا.

ويثير توقيت الإقالة الكثير من علامات الاستفهام إذ إنها تأتي في وقت يحافظ فيه الفريق على حظوظه بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا رغم أنه أصبح على بعد 5 نقاط من المراكز المؤهلة للبطولة بالإضافة إلى أن السبيرز أمام مباراة مفصلية لإنقاذ الموسم حين يواجهون مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الأحد المقبل.

وتزايدت التكهنات حول أسباب الإقالة أيضا لأنها تأتي صبيحة الإعلان عن انشقاق أندية أوروبية بينها توتنهام عن رابطة الأندية يالاوروبية وتشكيل ما يُسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي".