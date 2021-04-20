كم تبلغ قيمة وإيرادات الأندية التي تقف وراء دوري السوبر الأوروبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان بعض الأندية الأوروبية انشقاقها عن رابطة المحترفين الأوروبية وتشكيل ما يُعرف بـ "دوري السوبر الأوروبي" الأمر الذي أثار غضبا جماهيريا واسعا، أصبحت بداية ما يشبه الحرب بين الجماهير ورؤساء أنديتها والاتحادين الدولي والأوروبي.

وتأمل المجموعة المنشقة في إضافة ثلاثة مؤسسين إضافيين قبل الموسم الافتتاحي، والذي "من المقرر أن يبدأ في أقرب وقت ممكن عملياً"، وفقًا للإعلان المنشور على مواقع الأندية الـ 12. من المتوقع أن يتكون الدوري في نهاية المطاف من 20 فريقاً وأن تحكمها الأندية المؤسسة نفسها.

من شأن الهيكل الجديد أن ينهي المنافسة على أعلى مستوى وسيجعل من المستحيل تقريباً على الفرق الأصغر اقتحام النخبة الأوروبية، مما يؤدي إلى تحطيم روح الرياضة القديمة.

انتشرت شائعات عن اقتراح دوري السوبر لسنوات مع الأندية الأكثر شهرة في اللعبة التي تحرص على مزيد من السيطرة على الصفقات التلفزيونية والمكافآت المالية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قيمة وإيرادات الأندية التي تقف وراء "دوري السوبر الأوروبي".