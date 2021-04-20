بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة.. تريزيغيه ينشر صورة له بـ"العكاز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري في نادي أستون فيلا الإنجليزي، محمود تريزيغيه، صورة له مستخدما "العكاز" بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل.

وشارك تريزيغيه متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر صورة أظهرته وهو يحمل عكازات أمام المركز الصحي الخاص بالنادي.

وكتب اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز في التغريدة نشرها كلمتي: "الحمدلله"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول تطورات إصابته.

الحمدلله 🤲🏻 https://t.co/fl24V01ciq

وكان قد انتهى موسم اللاعب المصري بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأسبوع الماضي، في مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.