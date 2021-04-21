دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن أول فريق من الأندية التي انضمت لما يُعرف بـ"رابطة السوبر الأوروبي" البدء بإجراءات الانسحاب من البطولة الحصرية، إذ أكد مانشستر سيتي أنه بدأ بالفعل بهذه الإجراءات.

وقال السيتي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أنه بدأ بتفعيل الإجراءات للانسحاب من المشروع الجماعي لتأسيس بطولة السوبر الأوروبي".

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية كبرى إلى أن تشيلسي أيضا قرر الانسحاب من هذا المشروع الذي أثار غضبا جماهيريا واسعا ومظاهرات في شوارع مدن إنجليزية عدة من بينها لندن.

وكانت قد أفادت مصادر إعلامية بأن رؤساء الاندية المنشقة الـ12 اجتمعوا لحل بطولة دوري السوبر الأوروبي بالطريقة المناسبة.

وكان قد أعلن رؤساء الأندية الـ12 الأحد تأسيس "دوري السوبر الأوروبي"، وهي بطولة حصرية على الأندية الكبرى في القارة الأوروبية يضاف إليها 7 فرق أخرى ويتحصل المشاركون فيها على مبالغ أعلى من تلك التي يحصلون عليها في البطولات الأوروبية الحالية.