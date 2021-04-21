دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشارت تقارير عدة إلى أن الأندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها عن الاتحادين الأوروبي والدولي عن كرة القدم اجتمعت لإيجاد طريقة من أجل "حل" البطولة التي أعلنوا عن تأسيسها وأثارت غضبا واسعا.

وكان موقع "Talk Sport" أول من نشر تقريرا عن الاجتماع بين الأندية بهدف حل البطولة والتراجع عن تأسيسها.

وحاولت CNN التواصل مع ما تُسمى بـ"رابطة السوبر الأوروبي" للتعليق على هذه الأنباء دون رد.

وكانت قد أعلنت أندية أوروبية عدة على رأسها ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز تأسيس ما يُعرف بـدوري السوبر الأوروبي"، وهي بطولة حصرية تضم 20 أوروبيا ثريا فقط ما أثار غضبا جماهيريا واسعا وهجوما شرسا على المؤسسين من الجماهير وبعض اللاعبين الحاليين والسابقين ورفض من جانب العديد من المدربين ورؤساء الأندية.