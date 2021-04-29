دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتنص نادي مانشستر سيتي فوزًا غاليًا من باريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وفاز النادي الإنجليزي على منافسه الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب بارك دي برينس في فرنسا، ما دفعه مسافة قدم إلى نهائي البطولة.

خرج باريس سان جيرمان من الشوط الأول متقدمًا بهدف أحرزه في الدقيقة 15 من المباراة برأسية البرازيلي ماركينيوس، بينما نجح مانشستر سيتي في إدراك التعادل في الدقيقة 64 من خلال لاعبه البلجيكي دي بروين، وعزز نجم السيتي الجزائري رياض محرز النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 72.

وكان الشوط الأول من المباراة قويًا مع كرة سريعة، هدد خلاله الفريقان شباك بعضهما البعض.

ورغم الخطورة التي شكلها نجم باريس سان جيرمان نيمار، حافظ مانشستر سيتي على نسبة الاستحواذ. ومع العودة إلى الشوط الثاني، قلب مانشستر سيتي نتيجة المباراة لصالحه.

والثلاثاء المقبل، سيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة العودة على ملعب "الاتحاد"، معقل مانشستر سيتي، الذي يخوض المواجهة الثانية ولديه فرص أكبر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.