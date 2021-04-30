دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يدخل الهلال السعودي ومواطنه الأهلي المباراة الأخيرة لهما في دور المجموعات على أمل الوصول إلى دور الـ16، فكيف تبدو حظوظهما في الاستحقاق الآسيوي الأبرز.

وسيواجه الهلال شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبرصيده 10 نقاط من 5 مباريات إذ سيحاول الزعيم السعودي تحقيق الفوز في المباراة ليضمن التأهل إما كأول مجموع أو كأحد أفضل أصحاب المركز الثاني.

وينص قانون النسخة الحالية من البطولة على تأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس الخاصة بغرب آسيا بالإضافة إلى أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني، ليبلغ مجموع المتأهلين عن الغرب 8 ومثلهم عن الشرق بنفس النظام.

وكان قد تأهل الوحدة الإماراتي كأفضل صاحب مركز ثالث الخميس، وسيضمن الهلال بحال فوزه أو تعادله الجمعة الوصول كأحد أفضل من احتلوا المركز الثاني، في حين ستدخله الخسارة في حسابات أخرى قد تقصيه من البطولة.

من جانبه، تبدو حظوظ الأهلي أقل من الهلال، إذ يحتاج الفريق الأخضر لتحقيق فوز على الدحيل القطري ليضمن التأهل إما كأول مجموعة أو كأحد أفضل من احتلوا المركز الثاني.

أي نتيجة أخرى غير الفوز ستعني خروج الأهلي من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان قد ضمن النصر وصوله إلى دور الـ16، الخميس، بعد فوزه على السد القطري واحتلاله صدارة مجموعته بـ11 نقطة.