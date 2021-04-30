دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فشل برشلونة في إدراك صدارة الدوري الإسباني، بعد هزيمته المفاجئة من ضيفه غرناطة، بنتيجة 2-1، خلال مباراتهما بالجولة 33، مساء الخميس.

وسجل ليونيل ميسي هدف التقدم لبرشلونة عبر تسديدة قوية في الدقيقة 23 من الشوط الأول، فيما تبعه إهدار لاعبي برشلونة العديد من الكرات.

وأدرك غرناطة التعادل بهدف داروين ماتشيس في الدقيقة 63، قبل أن يعزز لاعبه خورخي مولينا تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 79.

وتجمد رصيد برشلونة عند 71 نقطة ليقبع في المركز الثالث، في وقت يتصدر أتلتيكو مدريد جدول الدوري بفارق نقطتين، يليه ريال مدريد.

بينما ارتفع رصيد نقاط غرناطة إلى 45 نقطة بالمركز الثامن لليغا.

وخلال المباراة، تعرض مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان للطرد، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 65، ليلعب النادي الكتالوني بقية المباراة بدونه.