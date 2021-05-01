نشرت شبكة CNN اليوم هذه المقابلة مع تييري هنري ، والتي تحدث فيها حصريًا عن حملته المتزايدة ضد التحرش على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. كجزء من هذه الحركة، بدأت مقاطعة المنصات الاجتماعية اليوم في الساعة 3 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة واختارت بعض المؤسسات الإعلامية في المملكة المتحدة المشاركة.

بعد دراسة ومناقشة متأنية، قررت CNN Sport عدم الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع. نحن نؤمن بأننا كمنصة إخبارية عالمية، لدينا صوت فريد يمكننا استخدامه للإبلاغ عن هذه الحملة وما شابهها، والقضايا الجادة والمهمة التي تسلط الضوء عليها. CNN ملتزمة بالإبلاغ عن قضايا العنصرية والمضايقات عبر الإنترنت أينما حدثت في العالم. هذه القصة جزء من تلك التغطية، وسوف نستخدم منصاتنا الاجتماعية لتسليط الضوء على هذه التقارير والتطورات في هذه القصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

(CNN)-- لقد مرت خمسة أسابيع منذ أن حذف تييري هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان مهاجم أرسنال السابق يمر بخليط من المشاعر.

لقد اتخذ القرار في نهاية شهر مارس بعد سلسلة من الإساءات العنصرية عبر الإنترنت التي استهدفت لاعبي كرة القدم السود وما قال إنه عجز من شركات التواصل الاجتماعي عن محاسبة المستخدمين على أفعالهم.

ويقول هنري إن عدم التواجد على انستغرام أو تويتر خلال الأسابيع القليلة الماضية كان "رائعًا".

"في البداية كما تعلم، كنت في مزاج غريب نوعًا ما، هل يمكنني القول، لقد تحدثنا كثيرًا خلال تلك اللحظات وكنت مثل: "لا يدرك الناس ما هو على المحك هنا والمشكلة التي يواجهها هذا المجتمع الآن".

"لكنني كنت أتحدث دائمًا... في بعض الأحيان، عندما تكون بمفردك تصرخ بشيء ما، فإنك تشعر بالوحدة - لكنني لا أتحدث عني، أنا أتحدث عن الأشخاص الذين لا ليس لديهم صوت، أنا أتحدث عن الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والمضايقة بسبب الطريقة التي ينظرون بها، وما يؤمنون به، ولون بشرتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

"ربما إذا خرجت عن وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعلم، أتخذ موقفًا من أجل الأشخاص الذين ربما ليس لديهم صوت، فربما يمكنك إنشاء موجة بسببي من وسائل التواصل الاجتماعي. يرغب الناس في معرفة السبب، ولقد أرادوا معرفة السبب. ولكن في أعقاب ذلك، كانت هناك فترة قصيرة كنت فيها مثل: "حسنًا، إنه نوع من العار أن لا يتفاعل الناس".

على الرغم من إعلان كل من تويتر وانستغرام مؤخرًا عن تدابير لمحاولة مكافحة هذه المشكلة، استمرت الإساءة العنصرية على الإنترنت للاعبي كرة القدم السود.

وعندما اتخذ هنري قرارًا بحذف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة، قال الشاب البالغ من العمر 43 عامًا لشبكة CNN إنه يأمل في إلهام الآخرين لاتخاذ موقف ضد الإساءة والتنمر العنصريين عبر الإنترنت. بعد خمسة أسابيع، كان لأفعاله بالتأكيد التأثير المطلوب.

وبداية من الساعة الـ3 مساءً بتوقيت غرينتش الجمعة، 30 أبريل/نيسان، تشارك الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزية، والدوري الممتاز للسيدات وبطولة السيدات، جنبًا إلى جنب مع الهيئات والمنظمات الحاكمة للعبة مثل Kick It Out ، في مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام.

سيشارك أيضًا بعض أكبر مذيعي وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، مثل سكاي سبورتس و BT Sport، في التعتيم، الذي سينتهي مساء الاثنين المقبل.

ويقول هنري: "إذا كان من الممكن أن يحدث (الخروج من وسائل التواصل الاجتماعي) تأثيرًا طفيفًا ويكون له تأثير... لذلك، فأنت بحاجة إلى قوة المجموعة. لذلك عندما رأيت أن ذلك حدث مؤخرًا، كنت سعيدًا بالفعل بذلك، لكنني كنت أفكر في كل هؤلاء الأشخاص الذين ينتظرون ذلك لفترة طويلة جدًا. إنها أداة رائعة، كما تحدثنا عنها، ولكن يستخدمه الناس كسلاح في بعض الأحيان".

وقال تييري هنري: "تعجبني حقيقة أن الناس يدركون حقًا أنه عندما نجتمع معًا، يكون ... قويًا. أدركت أن مجيئي قد يخلق موجة صغيرة في وسائل الإعلام وقد حدث ذلك، وجعل الناس يجيبون على بعض الأسئلة. والآن، عندما رأيت ما كان يحدث وما سيحدث في عطلة نهاية الأسبوع، كنت مثل: "حسنًا، حسنًا، إنها بداية، إنها بداية".

"الكثير من الناس - أنا لا أقول استيقظوا لأن الجميع كانوا على علم بذلك - لكنهم الآن صاخبون بشأن ذلك وبنفس الطاقة التي وضعوها مع الدوري الممتاز. يبدو أننا نحصل على شجاعًا في محاولة جعل هذه الشركات الكبيرة تجيب على الأسئلة التي لدينا، وأنا أعلم أنه ليس من السهل أيضًا من جانبهم، ولكن هذا هو عملك".

ومنذ إعلان المقاطعة، كرر كل من تويتر وفيسبوك رغبتهما في إزالة الإساءات بجميع أنواعها من منصتيهما.

وقال متحدث باسم فيسبوك لشبكة CNN: "لا نريد إساءة تمييزية على انستغرام أو فيسبوك. نشارك هدف معالجتها ومحاسبة الأشخاص الذين يشاركونها. ونفعل ذلك من خلال اتخاذ إجراءات بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك قواعدنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون عندما نتلقى طلبًا قانونيًا صالحًا".

وتابع: "نحن ملتزمون بمكافحة الكراهية والعنصرية على منصتنا، ولكننا نعلم أيضًا أن هذه المشكلات أكبر منا، لذلك نتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركاء الصناعة لمعالجة هذه المشكلة".

عندما سألته CNN عن استمرار غياب هنري عن منصتهم، قال متحدث باسم تويتر: "السلوك العنصري والإساءة والمضايقات لا مكان لها على الإطلاق في خدمتنا، وإلى جانب شركائنا في كرة القدم، ندين العنصرية بجميع أشكالها".

وأضاف المتحدث: "نحن مصممون على التزامنا بضمان أن المحادثة الكروية على خدمتنا آمنة للجماهير واللاعبين وكل من يشارك في اللعبة".

وفقًا لتويتر، فقد حاولت الاتصال بهنري وسترحب بفرصة التحدث معه.

تدرك CNN أن انستغرام كان على اتصال مستمر بممثل هنري، قبل مغادرته وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ ذلك الحين.

وأخبر هنري CNN أنه لم يتحدث مباشرة مع أي شخص في انستغرام، لكنه قال إن شركة التواصل الاجتماعي كانت على اتصال بممثليه. رفض هنري فرصة لقاء شخص ما في انستغرام، لأنه حافظ دائمًا على أولوية شركات وسائل التواصل الاجتماعي في اتخاذ إجراءات لإنهاء الإساءة.

ويقول هنري إن المقاطعة خطوة مرحب بها لكنه يحذر من التراخي. ويتفهم أنها ستستمر في كونها معركة شاقة ويعترف بأنه قد لا يرى أنها تؤتي ثمارها أبدًا، لكنه لا يتزعزع في التزامه بالقتال.

"(ما) فعله عالم كرة القدم الإنجليزية في هذه اللحظة وماذا سيحدث في عطلة نهاية الأسبوع، يسألني الناس:" هل هذا يكفي، عطلة نهاية الأسبوع؟" وأنا مثل: "إنها بداية". كما تعلم، لا يمكنك أن تكون جشعًا جدًا لعدم امتلاكك أي شيء. إنها بداية. لكن نعم، لدينا صوت، لدينا صوت كامل".

"يمكننا في الواقع توعية الناس برفضنا ونأمل أن تتغير الأشياء. إذا لم تفعل أي شيء، فلن يتغير شيء على الإطلاق. كما قلت دائمًا، كما تعلم، إذا حاولت القيام بشيء ما، فقد تنجح أو لا، ولكنك تجعل الناس واعين وعلى طول الطريق سيكون لديك تأثير".

"ربما ليس هذا العام، ربما ليس في غضون عامين، وربما ليس في غضون ثلاث سنوات. ربما قد لا نراه، لكن عليك أن تفعل شيئًا أثناء مرورك".