مشجعو مانشستر يونايتد يقتحمون ملعب أولد ترافورد قبيل مباراة ليفربول

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اقتحم المئات من مشجعي مانشستر يونايتد، أرض ملعب أولد ترافورد، الأحد، قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام البريطانية.

وفي وقت لاحق، تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول "لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن حول احتجاج اليوم".

وقال مانشستر يونايتد، في بيان: "معجبينا متحمسون لمانشستر يونايتد، ونعترف تمامًا بالحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي. ومع ذلك، نأسف لتعطيل الفريق والإجراءات التي وضعت الجماهير الأخرى والموظفين والعاملين في النادي والشرطة في خطر".

في حين أعربت رابطة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) عن تعاطفها "مع الشرطة والمضيفين الذين اضطروا للتعامل مع وضع خطير لا مكان له في كرة القدم".

ويأتي اقتحام مشجعي مانشستر يونايتد للملعب احتجاجًا على مالكي النادي الأمريكيين، فهناك العديد من المشجعين غير راضين عن محاولة النادي الفاشلة للانضمام إلى "الدوري الأوروبي" الشهر الماضي.

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وتدير عائلة جليزر، التي تمتلك أيضًا فريق دوري كرة القدم الأمريكية تامبا باي بوكونيرز، فريق مانشستر يونايتد.

وكتب مراسل BBC سيمون ستون، الموجود في أولد ترافورد: "كان المئات من المشجعين على أرض الملعب ويخرج الكثير منهم الآن عبر بوابات عبر طريق يسمح عادة لحافلات الفريق بالمرور".

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لم يستجب مانشستر يونايتد وشرطة مانشستر الكبرى على الفور لطلب CNN للتعليق.