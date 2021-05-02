مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، السبت، بعد أن أكد عدم تواصل مسؤولي الفريق معه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي عام 2023.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تجديد العقد: "لم يتحدث معي أحد بشان الأمر لذلك لا يمكنني أن أتحدث كثيرا عنه"، حسب تعبيره.

وأضاف النجم المصري قائلا: "لا أحد في النادي يتحدث معي عن الأمر (التجديد) لذلك فأنا لا أعرف"، حسب قوله.

وأكد صلاح التزامه بتقديم أفضل ما لديه في ملعب "أنفيلد" وكسر الأرقام القياسية في النادي، مشيرا إلى أنه يعطي 100% داخل أرضية الملعب.

وتابع اللاعب المصري قائلا: "لقد قلت من قبل أنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي مجددا وأريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مجددا"، حسب قوله.

وكان قد أثار صلاح الجدل في تصريحات أدلى بها لصحيفة "آس" الإسبانية وأشار فيها إلى إمكانية انتقاله لصفوف ريال مدريد أو برشلونة.