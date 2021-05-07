محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي، الخميس.

وأعلن نجم ريال مدريد الإسباني السابق لويس فيغو، عبر الحساب الرسمي للجائزة في تويتر، فوز صلاح خلال حفل افتراضي من مدينة إشبيلية الإسبانية.

وقال لويس فيغو، خلال فيديو، إن صلاح معروف بإنجازاته في ليفربول، إلا أنه قدم أكثر من كرة القدم، عندما تبرع لإنشاء مدرسة وملعب في بلده نجريج، إضافة إلى نشره التوعية حول قضية المرأة والمساواة.

من جانبه، نشر صلاح صورة للجائزة، وأعرب عن شكره للقائمين على الجائزة، فيما قالك "تعلمنا هذا العام الكثير، وأحد هذه الأشياء هو أنه في عالم الرياضة، يمكن استبدال الجميع... باستثناء المشجعين".

وجائزة لوريوس، هي جائزة رياضية عالمية يتم منحها سنويا إلى الرياضيين منذ تدشينها في 1999. وعُقد أول حفل لها في مايو/أيار 2000 في مدينة مونت كارلو.