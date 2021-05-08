بايرن ميونيخ يفوز بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حصل فريق بايرن ميونيخ على لقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني، السبت، بعد أن خسر مطارده لايبزغ - الفريق الوحيد الذي ما زال قادرًا على اللحاق بالبايرن - أمام بوروسيا دورتموند 3-2.

في بعض الأوقات خلال الموسم، بدا الأمر كما لو أن السباق على اللقب لهذا العام قد لا يكون النتيجة الحتمية التي توقعها الكثيرون بشكل مفهوم. ومع ذلك، كما هو الحال في كثير من الأحيان، أنهى بايرن الموسم بشكل حتمي، وخسر مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة ليحقق اللقب مع بقاء ثلاث مباريات.

كان هذا الأداء الرائع أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن المهاجم النجم روبرت ليفاندوفسكي غاب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا بسبب إصابة في الكاحل، ولم يعد إلى الفريق إلا خلال الجولة الأخيرة من المباريات في 24 أبريل/ نيسان.

كان على الفريق أيضًا التعامل مع الأخبار التي تفيد بأن المدرب المحبوب هانز ديتر فليك سيغادر في نهاية الموسم - جنبًا إلى جنب مع ديفيد ألابا وخافي مارتينيز - مع جوليان ناجيلسمان لاعب لايبزغ الذي أعلن لاحقًا أنه سيحل محله من بداية الموسم المقبل.