دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بيانا مشتركا دعوا فيه للسعي نحو إيجاد حل مناسب لقضية "دوري السوبر الأوروبي" ورفضوا الضغط الذي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليهم للانسحاب من المشروع.

وجاء في البيان الذي نشرته الأندية الثلاثة شرحا مفصلا للأسباب التي دفعت للتفكير بتنظيم "دوري السوبر الأوروبي" وأكدوا أن القضاء قد قال كلمته بمنع معاقبة الأندية المشاركة في هذه البطولة من المشاركة في البطولات المحلية أو القارية.

وأكد يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة أن الضغط الذي يتعرضون له من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي هددهم بعقوبات وإجراءات قانونية صارمة، غير مقبول، داعين للسعي نحو إيجاد حل مناسب للأطرفا كافة.

وشددت الأندية الثلاثة على أن الأسباب التي دفعت لإنشاء البطولة لا تزال موجودة، وأشارت إلى أن صناعة كرة القدم أصبحت بخطر نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الأندية الكبرى.

ولفتت الأندية التي لم تنسحب من البطولة بعد أنها مستعدة لإجراء حوار مبني على الاحترام والتقدير مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل مناسب.

وكان قد توعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية الثلاثة بعقوبات رادعة بحال عدم انسحابها من المشروع، وذلك بعد أن انسحاب الفرق التسعة الأخرى التي كانت قد أعلنت مشاركتها سابقا، والتي قد تتعرض أيضا لعقوبات مالية.