محمد صلا ح يكسر صمته بشأن القدس ويوجه رسالة لرئيس وزراء بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قادة العالم، الثلاثاء، لوقف العنف وقتل المدنيين الأبرياء، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس.

وقال صلاح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أدعو جميع قادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء الدولة التي كانت وطنا لي على مدار 4 سنوات لفعل كل ما بوسعهم للتأكد من إنهاء العنف وقتل المدنيين الأبرياء فورا، هذا يكفي"، حسب قوله.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

وكان قد نشر اللاعب المصري تغريدة سابقة تضمنت صورة قديمة له أمام المسجد الأقصى وذلك في إطار التطورات التي تشهدها المدينة.

وتعرض صلاح لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صمته تجاه الأحداث التي تشهدها مدينة القدس منذ أيام معتبرتين أنه لا يستحق لقب "فخر العرب".