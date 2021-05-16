دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول رد فعل رسمي، وجه السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، الشكر للاعبي نادي ليستر سيتي، الإنجليزي حمزة شودري والفرنسي ويسلي فوفانا، على رفعهما العلم الفلسطيني بعد تتويج فريقهما بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.

وقال زملط: "اسمحوا لي، نيابة عن الحكومة والشعب الفلسطيني اظن أعبر عن أعمق الامتنان، لأنكما حمزة شودري وويسلي فوفانا، وفي لحظة تتويجكما بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، انتهزتهما هذه المناسبة التاريخية لإظهار التضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني"، حسبما قال في تغريدة نشرتها السفارة الفلسطينية في بريطانيا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وجاء في الرسالة أيضا: "بالنسبة لأناس محاصرين ومحتلين وتحت قصف عنيف، تجرؤكما على الوقوف مع حقوقهم ولفتتكما، جاءت في الوقت المناسب وتلقى أكبر تقدير ممكن"، حسب قوله.

وكان قد لفت شودري وفوفانا الأنظار قبيل تتويج ليستر سيتي باللقب الأول في تاريخه بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما رفعا العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال مع جمهور فريقهما.

ولف شودري العلم على جسده عندما ذهب لاستلام ميداليته من الأمير ويليام الذي سلم الكأس لـ"ثعالب ليستر" بعد أن فازو بهدف نظيف على تشيلسي في النهائي في ملعب ويمبلي التاريخي ووسط حضور جماهيري للمرة الأولى في إنجلترا منذ جائحة كورونا.