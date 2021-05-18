بوغبا وديالو يرفعان العلم الفلسطيني بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في لفتة مشابهة لما قام به لاعبا ليستر سيتي، حمزة تشودري وزميله ويسلي فوفانا، رفع لاعبا مانشستر يونايتد، النجم الفرنسي بول بوغبا والإيفواري أماد ديالو، العلم الفلسطيني في ظل الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط.

وظهر بوغبا وديالو وهما يحملان العلم الفلسطيني بعد نهاية مباراة فريقهما أمام فولهام وذهبا لتحية الجماهير التي صفقت لهما ولبقية لاعبي اليونايتد.

وكان قد أقدم تشودري وفوفانا على الخطوة نفسها بعد نهاية مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت ترحيبا من السلطة الفلسطينية.

وكان قد تضامن عدد من اللاعبين مع الفلسطينيين في ذلك أحداث القدس الأخيرة والتي تطورت إلى صدام مسلح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.