دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت، بعد تعادله مع مضيفه صن داونز الجنوب الإفريقي بنتيجة 1 – 1.

وسجّل هدف الأهلي لاعبه ياسر إبراهيم عبر ركنية أيمن أشرف في الدقيقة 11 من زمن مباراة إياب ربع نهائي البطولة.

في حين تعادل موسى ليبوسا لصالح صن داونز في الدقيقة 30 من الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا.

وفاز الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب على ملعبه، ليصبح إجمالي نتيجة المباراتين 3-1.

وقاد المدير الفني للأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الفريق للفوز على صن دوانز الذي اقترنت مسيرته المهنية به كمدير فني سابق له.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في نصف النهائي الفائز من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.