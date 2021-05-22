دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، لاعبيه من إمكانية نزوله إلى الملعب، في إطار دعابة استلهمها مما فعله مستثمر صيني.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رجل أعمال صيني يشتري أحد الأندية في دوري الدرجه الثانية ويشترط إشراك ابنه الذي يزن 126 كغ"، حسب قوله.

وأضاف رئيس النادي الإسباني قائلا: "تحذير للاعبين نادي الميريا ... للصبر حدود ... لا انزل لكم الملعب"، على حد تعبيره.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو لما قال إنه اللاعب الصيني ابن المستثمر الذي قام بشراء النادي.

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رجل أعمال صيني يشتري أحد الأندية في دوري الدرجه الثانية ويشترط إشراك ابنه الذي يزن 126 كغ ... تحذير للاعبين نادي الميريا ... للصبر حدود ... لا انزل لكم الملعب😱🤷🏻‍♂️ https://t.co/LnaWR7qMw0

وكان قد أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية شراؤه نادي ألميريا عام 2019 ويسعى منذ ذلك الحين لقيادته نحو الوصول إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.