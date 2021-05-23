عمرو وردة يتعاطف مع الفلسطينيين أثناء رفع كأس اليونان مع باوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر اللاعب المصري لنادي باوك اليوناني، عمرو وردة، عن تضامنه مع الفلسطينيين بعد أن ارتدى قميصا يحمل العلم الفلسطيني أثناء تتويج فريقه بلقب كأس اليونان.

ونشر وردة صورته حاملا الكأس ومرتديا قميصا يحمل العلم الفلسطيني وكُتب عليه: "فلسطين حرة"، باللغة الإنجليزية، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.

وكتب اللاعب المصري على منشوره: "الحمدلله على الكأس... فلسطين حرة"، على حد تعبيره.

وفاز باوك على أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية ليحقق لقب الكأس المحلي بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري في موسم استثنائي.

وكان قد عبر عدد من لاعبي كرة القدم عن تضامنهم مع الفلسطينيين في التصعيد الأخير الذي بدأ بالقدس وانتهى بصراع مسلح بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إذا رفع كل من لاعبي ليستر سيتي الإنجليزي حمزة تشودري وويسلي فافانا العلم الفلسطيني بعد تتويج فريقهما بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وتبعهما لاعبا مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو.