الفيفا يدرس اقتراحا سعوديا قد يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صادق كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأحد، على دراسة اقتراح لإقامة كأس العالم كل سنتين بدلا من 4 سنوات، وذلك بعد مقترح سعودي في هذا الشأن.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي إن الكونغرس الخاص به صوت لصالح إجراء دراسة جدوى على تنظيم كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من إقامة البطولة كا 4 سنوات.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هذا الاقتراح قُدم من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن شأن هذه الخطوة تغيير شكل المونديال وتغيير خارطة كرة القدم حول العالم، إذ سيؤثر هذا الاقتراح في حال اعتماده على جداول البطولات المحلية والقارية في جميع أنحاء العالم في حين سيمثل موردا ماليا مهما جدا للفيفا نظرا لزيادة عدد نسخ المونديال.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء عملية اختيار البلد المستضيف لكأس العالم للسيدات تزامنا مع اختيار الدولة التي ستحتضن مونديال الرجال.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم أو وزارة الرياضة في المملكة حول هذا الاقتراح بعد.