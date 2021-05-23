كلوب يتحدث عن "جشع" محمد صلاح ويقيم موسمه مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح المدرب الألماني يورغن كلوب، لاعبه المصري محمد صلاح، الأحد، مشيرا إلى أن "جشعه" يساعد الفريق كثيرا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق الأخيرة في الموسم ضد كريستال بالاس، عند سؤاله عن صلاح: "لم أتفاجأ بأدائه بل أنا سعيد لأن من السهل أن ترى أين سنكون بدون أهدافه"، حسب قوله.

وأضاف المدرب الألماني عن اللاعب المصري قائلا: "نعلم أن الفريق يساعده لكنه حمل عنا الكثير يجب أن أقول ذلك، بسبب رغبته ومهنيته وجشعه الذي يساعدنا بشكل مطلق"، على حد تعبيره.

وختم كلوب حديثه عن صلاح قائلا: "هذا من أفضل أعوامه رغم أنه لم يكن الأفضل على صعيد الأرقام لكن أن يقدم لاعب هذا المستوى مع فريق لا يقدم أفضل مواسمه فهذا أمر استثنائي"، حسب قوله.

وسجل الجناح المصري 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعتلي صدارة الهدافين بنفس رصيد الأهداف مع نجم توتنهام، هاري كين، ووقع على 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه ليفربول كريستال بالاس في آخر مبارياته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة ستحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا من عدمه.