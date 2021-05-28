دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحزر النادي الأهلي المصري لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه بهدفين مقابل لا شيء على نهضة بركان المغربي، في المباراة التي لُعبت على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل هدفا الأهلي محمد شريف وصلاح محسن في الدقيقتين 57 و82 خلال الشوط الثاني من المباراة،

ونال الأهلي لقب السوبر الإفريقي السابع له، بعد غياب 7 سنوات عن البطولة.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب بفارق 3 مرات عن منافسه الزمالك.

وتأهل الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك العام الماضي، فيما واجهه نهضة بركان لإحرازه لقب بطولة الكونفيدرالية بالفوز نادي بيراميدز. وهي أول مشاركة للنادي المغربي في بطولة السوبر.

وخلال الاحتفال بالتتويج باللقب، حرص لاعبو الأهلي على تقليد رئيس النادي محمود الخطيب ميداليات البطولة.