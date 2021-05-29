شقيق أمير قطر يوجه رسالة للأهلي المصري.. والخطيب يشكر الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه شقيق أمير قطر ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الجمعة، رسالة تهنئة للأهلي المصري بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة.

وكتب جوعان بن حمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب للمرة السابعة في تاريخه وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي ..."، حسب قوله.

وتابع شقيق أمير قطر قائلا: "مرحباً بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع ..."، على حد تعبيره.

مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب #كأس_السوبر_الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي .. مرحباً بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع .. @AlAhly https://t.co/iWF6ErRwZD

من جانبه، وجه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، رسالة شكر للاتحاد القطري على حسن الضيافة وأشاد بالملاعب التي تم تحضيرها لاستضافة كأس العالم 2022 وتمنى التوفيق لقطر بتنظيم البطولة.

🔴 الخطيب يشكر الاتحاد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة. https://t.co/LjGJzTVhtU

يذكر أن الفريق المصري كان قد حقق لقب السوبر الأفريقي الجمعة بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.