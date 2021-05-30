دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج نادي تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في نهائي إنجليزي، مساء السبت، بعد الفوز على منافسه مانشستر سيتي، وذلك بهدف مقابل لا شيء.

وسجّل كاي هافيرتز هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة، بعد تمريرة سددها في شباك مانشستر سيتي.

وكان تشيلسي أكثر خطورة خلال أحداث المباراة، رُغم إهدار مانشستر سيتي العديد من الفرص، لا سيما التي جاءت خلال الدقائق الأخيرة، خاصة محاولات رياض محرز وفبل فودين وغابرييل خيسوس.

وشهدت المباراة تألقًا لافتا لدفاع البلوز.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها تشيلسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وسبق أن أحزر لقب البطولة في 2012.

وكان متاحًا حضور الجمهور في ملعب بورتو بالبرتغال، حيث قُدر أن يتخطى عددهم 16 ألف مشجع.

وحقق توماس توخيل، الذي تم تعيينه مديرًا للبلوز في يناير/ كانون الثاني، أول لقب له في دوري أبطال أوروبا. كما قاد المدرب الألماني باريس سان جيرمان إلى نهائي الموسم الماضي.

وتم صنع التاريخ يوم السبت عندما دخل كريستيان بوليسيتش بديلا لتياغو سيلفا ليصبح أول أمريكي يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأصبح أول أمريكي يفوز بدوري أبطال أوروبا أيضًا.

وصنع إدوارد ميندي لاعب تشيلسي التاريخ أيضًا، ليصبح أول حارس مرمى إفريقي يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا.

شباك ميندي النظيفة هي التاسعة له في 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، وهي الأكبر على الإطلاق في موسم واحد.