مصر.. مرتضى منصور يقاضي رئيس اللجنة الأولمبية بعد إلغاء قرار عزله

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نشر الأحد ، 30 مايو / أيار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور أن المحكمة ألغت قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب مطالبا إياه بتعويض 20 مليون جنيه.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنصور على موقع فيسبوك: "مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم علي الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله أربعة سنوات"، حسب قولها.

وجاء أيضا في المنشور نفسه: "والمحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء علي إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي"، وتضمن تأكيدا على: "انه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".

وأكدت الصفحة في المنشور أن منصور سيقيم دعوى قضائية ضد حطب واللجنة الأولمبية مطالبا بـ"تعويض 20 مليون جنية عن الاضرار التي اصابتة من قرارهم الانتقامي بعزلة والذي الغته محكمة القضاء الاداري اليوم"، حسبما جاء عبرها.