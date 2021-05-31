أول كلمات سيرجيو أغويرو بعد انتقاله إلى صفوف برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، أن انتقاله إلى برشلونة الإسباني "خطوة نحو الأمام"، مؤكدا أنه تغير كثيرا منذ أن بدأ ممارسة كرة القدم مع أتلتيكو مدريد.

وقال أغويرو في مقابلة نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الكتالوني: "لقد اتخذت قرارا عظيما بالانتقال إلى هذا النادي"، وشدد على أنه يسعى لمساعدة النادي على الفوز بالبطولات.

ووصف النجم الأرجنتيني انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني بأنها "خطوة نحو الأمام"، مشيرا إلى أنه تغير كثيرا منذ أن كان لاعبا في أتلتيكو مدريد.

وأشار أغويرو إلى أن لديه فكرة عن المركز الذي سيلعب فيه مع برشلونة مؤكدا أن هدفه سيكون الوصول إلى نهاية الموسم والفريق ينافس على الألقاب.

وكان قد أعلن برشلونة ضم اللاعب الأرجنتيني في وقت سابق الإثنين ونشر له مقاطع وهو يخضع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد.

وتعد صفقة انتقال أغويرو المجاني إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع السيتي، أول صفقة للفريق الكتالوني في سوق الالنتقالات الحالي.