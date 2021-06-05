ساو باولو، البرازيل (CNN)-- أكد كاسيميرو، قائد منتخب البرازيل لكرة القدم، الجمعة، أن لاعبي الفريق وطاقمه غير راضين عن استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا المقرر انطلاقها في 13 يونيو/ حزيران.

وقال مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي ، إن اللاعبين البرازيليين طلبوا لقاء رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكلو لمناقشة الأمر.

وذكرت الصحافة البرازيلية أن اللاعبين ناقشوا إمكانية عدم المشاركة في البطولة بسبب حالة الوباء الخارجة عن السيطرة في بلادهم.

وتحدث كاسيميرو بعد فوز البرازيل على الإكوادور في تصفيات كأس العالم - وهو أول خطاب عام للاعب البرازيلي منذ الإعلان يوم الاثنين عن استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا.

وأكد نجم كرة القدم في ريال مدريد أن اللاعبين سيعلنون عن القضية يوم الثلاثاء بعد المباراة ضد باراجواي "حتى لا يفقدوا التركيز من تصفيات كأس العالم".

وقال كاسيميرو لقناة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية: "الكل يعرف موقفنا (بشأن هذه القضية). أوضح تيتي الأمر. نريد أن نعبر عن رأينا، سواء كان ذلك صحيحًا أم لا، لا أعرف، لكننا نريد التعبير عنه".

في خطوة مفاجئة من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بالاتفاق مع الحكومة الفيدرالية البرازيلية المدعومة من الرئيس جايير بولسونارو، تم الإعلان عن البرازيل كمضيف جديد لبطولة كوبا أمريكا، بسبب مشاكل صحية وسياسية تتعلق بالأرجنتين وكولومبيا، الملاعب الأصلية للبطولة.

وأثار تغيير مكان بطولة كوبا أمريكا سلسلة من الانتقادات، سواء داخل مجتمع كرة القدم في أمريكا الجنوبية أو بين الشخصيات العامة البرازيلية.