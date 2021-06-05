رانيا يوسف تكشف عن صورة مع ميسي.. وعمرو أديب يُعلق: هو ضاع من شوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد ردود الفعل على صورتها مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف أن هناك صورة التقطتها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكنها لم تنشرها بعد.

وفي إطار تعليقها على الهجوم في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، الذي تعرضت له نتيجة الصورة مع لابورتا أكدت يوسف أنها التقطت صورة مع ميسي لكنها لن تنشر كل الصور دفعة واحدة.

وشددت يوسف على أنها لم تعد تكترث بالهجوم الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن هناك هجمات ممنجهدة ضد كل "ألناجحين"، حسب تعبيره.

وعندما كشفت يوسف عن أنها التقطت صورة مع اللاعب الأرجنتيني، رد أديب ممازحا إياها بالقول: "هو برشلونة ضاع من شوية... الناس مش مركزة"، حسب قوله.