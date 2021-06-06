دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورا لوزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، السبت، أثناء حضوره مباراة السعودية واليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وسط تعليقات مشيدة بمشاركة الوزير للجماهير تشجعيهم منتخب بلادهم.

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صور الوزير في المدرجات وهو يرتدي لباس "الأخضر" السعودي وعلق على الصور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بالقول: "أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يشارك الجماهير الفرحة في مباراة منتخبنا الوطني ما يقوم به الأمير عبدالعزيز من تخطيط وعمل ومتابعة ودعم لجميع الرياضات يستحق عليه الاحترام والشكر والتقدير"، حسب قوله.

أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يشارك الجماهير الفرحة في مباراة #منتخبنا_الوطني 🇸🇦 ,ما يقوم به الأمير عبدالعزيز من تخطيط وعمل ومتابعة ودعم لجميع الرياضات يستحق عليه الاحترام والشكر والتقدير 💚🇸🇦💚 #السعوديه_اليمن @AbdulazizTF https://t.co/BYURJc4cGG

من جانبه، كتب الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر صفحته على الموقع نفسه: "حلووووه ياريس"، في حين أشاد عدد من المهتمين بالشأن الرياضي السعودي بهذه الخطوة.

حلووووه ياريس 💚🇸🇦👍 @AbdulazizTF https://t.co/JLIoIaBXwi

وكان قد تغلب "الأخضر" بثلاثية نظيفة على نظيره اليمني السبت، ليصل إلى نقطته رقم 14 في صدارة المجموعة الرابعة متفوقا على أوزبكستان بفارق 5 نقاط مع مباراتين أقل للفريق الأوزبكي.

وباتت حظوظ المنتخب السعودي أكثر وفرة بوصوله إلى النقطة 14 مع تبقي مباراتين له أمام سنغافورة وأوزبكستان وهي المباراة قد تكون حاسمة في الصراع بين المنتخبين على خطف بطاقة التأهل المباشرة.

ويتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات أصحاب المراكز الستة الأولى في المجموعات الثمان بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني، ليُقسم الـ12 فريقا على مجموعتين في المرحلة النهائية.

فيما يلي بعض التعليقات:

@AbdulazizTF مبروك سمو الأمير ..وش هالزين .. 💚 https://t.co/Hff0i0SPy1

اذا كنت شغوفاً بالإنجاز فلن تكتفي ان تدعم اولوياتك من كرسي الوزارة ، بل تحضر و تقدم رسائل جوهرية عن اهمية دعم المنتخب من الجميع ... شكراً لحضورك وبإذن الله اخضرنا خطوة بخطوة للمونديال . @AbdulazizTF #السعودية_اليمن https://t.co/F8X9UnIujc