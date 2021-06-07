بوغوتا، كولومبيا (CNN)-- أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأحد، أن المنتخب الوطني سيبقى في مقر الاتحاد في إيزيزا بالعاصمة بوينس آيرس، خلال بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم هذا الشهر، وسيسافر إلى البرازيل فقط في اليوم السابق لكل مباراة.

وفقًا لبيان نُشر على حساب تويتر الرسمي للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، حصل ليونيل ميسي وزملائه في الفريق على تصريح من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) بالبقاء في إيزيزا، المقر الرئيسي والمرفق الرئيسي للاتحاد الأرجنتيني، على بعد بضعة كيلومترات فقط من مطار بوينس آيرس الدولي.

من خلال القيام بذلك، سيتجنبون البقاء في البرازيل، التي تستضيف بطولة كوبا أمريكا، طوال مدة البطولة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تتصاعد فيه التكهنات حول جدوى بطولة كوبا أمريكا، بطولة كرة القدم الأولى في أمريكا الجنوبية، المقرر أن تبدأ في 13 يونيو/ حزيران.

كان من المقرر في الأصل استضافة البطولة في كولومبيا والأرجنتين، لكن "كونميبول" انسحب من كلا البلدين الشهر الماضي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في كولومبيا وعودة ظهور جائحة كوفيد-19 في الأرجنتين.

مُنحت حقوق استضافة البطولة لاحقًا للبرازيل، التي تكافح أيضًا لاحتواء الوباء، لكن حيث أكد الرئيس جايير بولسونارو أن البطولة ستقام.