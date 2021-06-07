دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الإيراني على نظيره العراقي، الإثنين، في قمة مباريات الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، ليتقاسم الفريقان المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

فعلى أرضية ملعب البحرين الوطني تقدم المنتخب الإيراني عبر لاعب نادي زينيت الروسي، سردار أزمون، عند الدقيقة 54 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

وأضاف لاعب نادي بورتو البرتغالي، مهدي طارمي، الهدف الثالث للمنتخب الإيراني عند الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للضيوف.

ووصلت إيران إلى النقطة 12 وهو رصيد المنتخب البحريني نفسه مع تفوقه عليه بفارق الأهداف، في حين حافظ العراق على صدارته بفوزه على كمبوديا برباعية مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة تبقى مباراتين للعراق وإيران إذ سيواجه الثاني كمبوديا ثم العراق في حين سيلتقي الأول أمام هونغ كونغ ثم إيران.

من جانبه، سيلتقي المنتخب البحريني في مباراته الأخيرة مع منتخب هونغ كونغ.