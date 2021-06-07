دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبح المنتخب السوري أول منتخب عربي يحجز مقعدا له في كأس آسيا وللمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على غوام بثلاثية نظيفة.

وعلى أرضية ملعب الشارقة في الإمارات، تقدم المنتخب السوري عند الدقيقة السادسة، عبر مارديك مارديكيان، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الدف الثاني عند الدقيقة التاسعة لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عززت سوريا تقدمها بهدف ثالث عبر البديل، محمود المواس عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، وصل المنتخب السوري إلى النقطة 21 متفوقا بفارق 11 نقطة على الصين مع مباراتين أقل للفريق الصيني، لكن سوريا ضمنت التأهل كمتصدر للمجموعة مع تبيق 9 نقاط ممكنة للمنتخب الصيني.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثماني للتصفيات الآسيوية المزدوجة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها.

يذكر أن المنتخب السوري هو ثاني منتخب آسيوي يضمن التأهل بعد منتخب اليابان الذي ضمن التأهل في الجولة الماضية.