دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل العرض المقدم من جانب نادي تشيلسي الإنجليزي لضم الظهير المغربي، أشرف حكيمي، إلى نفس قيمة ذلك المقدم من جانب باريس سان جيرمانن حسبما أفدات تقارير صحفية عدة.

وأعلن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن قيمة العرض المقدم من تشيلسي اللندني وصل إلى 73 مليون دولار للإنتر من أجل ضم حكيمي.

وكانت قد تحدثت تقارير صحفية عن تقديم باريس سان جيرمان عرضا لضم اللاعب بقيمة 73 مليون دولار، وذلك بعد أن قدم حكيمي موسما استثنائيا مع إنتر ميلان.

وسيبحث الإنتر عن ظهير أيمن بسعر أقل من سعر عقد اللاعب المغربي وذلك في ظل استراتيجية الإدارة التي تريد التخلي عن عدد من نجوم الفريق للتعامل مع الوضع المالي الذي سببه تفشي جائحة كورونا.

وكانت قد أدت استراتيجية إدارة الإنتر إلى رحيل المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عن الفريق رغم تحقيقه لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.

وعين الإنتر سيموني إنزاغي المدرب السباق للاتسيو على رأس القيادة الفنية للفريق بعد رحيل كونتي، وسيواجه مهمة شاقة جدا إذ سيطلب منه الحفاظ على مستوى الفريق بجودة لاعبين أقل.