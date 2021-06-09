هذا ما قاله بوريس جونسون عن الدوري السوبر الأوروبي: قد نسعى إلى حل تشريعي

لندن، بريطانيا (CNN) – وافقت الأندية الإنجليزية الست التي شاركت فيما يُسمى "دوري السوبر الأوروبي" على دفع الغرامة المالية المفروضة عليها من جانب رابطة المحترفين الإنجليزية الأربعاء.

وفي خطوة وصفتها الأندية بـ"هدية لكرة القدم" أعلن كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام عن قبولهم بدفع 31 مليون دولار وهو إجمالي العقوبات المالية المفروضة عليهم لمشاركتهم في المشروع الفاشل للبطولة.

وقالت الأندية الستة في البيان: "سنعمل من أجل خير اللعبة، بما في ذلك الاستثمارات لدعم المشجعين وقيم كرة القدم والبرامج المجتمعية"، وفقا للبيان.

ودعمت الأندية التي فُرضت عليها عقوبات تغييرات في القوانين تسمح للرابطة الإنجليزية بمعاقبة أي ناد يقدم على خطوة مماثلة بالمستقبل بخصم 30 نقطة وتغريمه 25 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار تقريبا).

وكانت قد شاركت الفرق الستة إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا في مشروع "دوري السوبرالأوروبي" قبل أن تعلن الأندية الإنجليزية انسحابها وتبعها بالقرار كل من أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر، بعد غضب جماهيري واسع وصل إلى حد التظاهر في إبريل/نيسان الماضي.