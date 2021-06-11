دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020-2021.

والجائزة مقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA)، التي يلعب تصويت الجماهير فيها دورًا حاسمًا.

وأعلنت الرابطة عن نتائج التصويت عبر حسابها في تويتر، التي نال فيها النجم المصري هامشًا كبيرًا من الأصوات على حساب هاري كين وكيفين دي بروين وبرونو فرنانديز.

🙌🏆 Congratulations @MoSalah, voted the Premier League PFA @BristolStMotors Fans’ Player of the Year! @LFC #PFAFansAward https://t.co/QslxHm4f3w

ونجح صلاح (28 عامًا) في تسجيل أهداف غزيرة في موسم الأخير من البريميرليغ، وذلك بحصيلة بلغت 22 هدفًا، إضافة إلى قيامه بصنع خمس تمريرات حاسمة للفريق.

وهو الموسم الثاني على التوالي الذي يفوز فيه لاعب من ليفربول بالجائزة بعد فوز ساديو ماني في موسم 2019-2020.