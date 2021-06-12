أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- جرت محاولات إنعاش لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن في الملعب، بعد سقوطه خلال مباراة الفريق ضد فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسقط لاعب خط الوسط الدنماركي على الأرض خلال رمية تماس، قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول من المباراة على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأعلن منظمو المباراة تعليقها بسبب الحالة الطبية الطارئة، حسب تغريدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر تويتر.

وسيطرت حالة من الترقب على ملعب المباراة بين الجماهير ولاعبي الفريقين إبان محاولات إنعاش اللاعب.

وكانت هناك جهود واضحة من الطاقم الطبي لإنعاش إريكسن باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان. وشكل زملاؤه الدنماركيون جدارًا حوله.

وقال المتحدث الداخلي للمباراة إن اللاعب نجا من أزمة قلبية، وسيتم تقديم المعلومات في غضون 15 دقيقة.

ولاحقا أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعب حالته "استقرت".

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن لاعب المنتخب الوطني، كريستيان إريكسن، "استفاق" بعد سقوطه المفاجىء.

وأضاف الاتحاد أنه سيتم استئناف المباراة.

المزيد لتتبع...

Credit: WOLFGANG RATTAY/POOL/AFP via Getty Images

Credit: WOLFGANG RATTAY/AFP via Getty Images

في حين التقطت عدسات المصورين لحظة بكاء شريكته سابرينا كفيست جنسن.

Credit: ONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Credit: Martin Meissner - Pool/Getty Images

Credit: Friedemann Vogel - Pool/Getty Images

Credit: Friedemann Vogel - Pool/Getty Images