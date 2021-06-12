دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز منتخب فنلندا على منافسه الدنماركي، مساء السبت، بهدف نظيف، بعد استئناف مباراتهما في كأس الأمم الأوروبية، التي توقفت لإصابة اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بسكتة قلبية نجا منها بأعجوبة.

وسجل هدف منتخب فنلندا من خلال لاعبه جويل بوهانبالو في الدقيقة 59، ليؤمن أول ثلاث نقاط له الجولة الأولى ليورو 2020.

وخلال المرمى نفذ المنتخب الدنماركي 22 تسديدة، بيتما جاء هدف فنلندا من محاولة وتسديد وحيدة وجهها منتخبها تجاه مرمى الخصم.

كانت المباراة قد توقفت بعد سقوط لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن داخل الملعب قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول.

وجرت عمليات إنعاش للاعب في الملعب، ثم نُقل إلى المستشفى، مثيرًا حالة من الصدمة وعاصفة من التضامن بين جماهير كرة القدم حول العالم.

وقال الاتحاد الدنماركي إن حالة إريكسن مستقرة حاليًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية.