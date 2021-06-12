يورو 2020.. فرصة هازارد لإنقاذ مسيرته وتحقيق أماني إدارة ريال مدريد

يوميات يورو 2020.. إيطاليا تكتسح تركيا وتتمرد على تقاليدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستقص بلجيكا شريط مشاركتها في بطولة "كأس أمم أوروبا 2020" (21) السبت بمواجهة روسيا، في انطلاقة لمشوار بلجيكا في بطولة قد تلعب دورا كبيرا في إنقاذ مسيرة النجم إيدين هازارد أو وضع مسمار جديد في نعش مشواره الكروي الذي بدأ بالانحدار منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد مؤخرا.

ونشر هازارد عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام صوره خلال تدريبات منتخب بلاده لمواجهة روسيا ضمن أولى مباريات المجموعة الثانية من اليورو.

وأمام النجم البلجيكي فرصة إعادة إثبات نفسه في المحفل القاري ليفرض نفسه على المدرب الجديد لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الأماني بأن يقدم إيدين مستوى ملفتا في البطولة لا تقتصر على اللاعب نفسه أو جمهور منتخب بلاده بل تصل إلى إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز.

ويمني بيريز النفس بأن يظهر هازارد بشكل مميز لأن ذلك سيمثل عاملا تسويقيا مهما بالنسبة للاعب بحال قرر النادي بيعه في ظل أزمته المالية التي تسببت بها جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة بلجيكا وروسيا أداء لافتا كونها ستكون قمة المجموعة الثانية التي تضم أيضا فنلندا والدنمارك.